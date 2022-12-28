Туристические объекты в нацпарке Сочи закрыли из-за штормового предупреждения

Туристические объекты не работают. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи МЧС объявило штормовое предупреждение. В связи с этим многие туристические объекты закрылись 28 декабря. Администрация сочинского нацпарка также приняла решение не открывать двери для посетителей. Туристические объекты не работают.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями 28 декабря канатная дорога парка «Дендрарий» временно не работает. А сам парк открыт для посещения, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в лес и отдыха рядом с реками и морем. В случае ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112.