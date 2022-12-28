В Адыгее прошла благотворительная елка для особенных детей

Ребят на празднике встречали сказочные герои. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В Адыгее прошла благотворительная елка. Мероприятие провели для особенных детей. В Госфилармонии одаренных, малоимущих и с ослабленным здоровьем ребят ждала насыщенная новогодняя программа.

- Всех гостей в фойе встречали сказочные герои. Для юных зрителей проводились увлекательные игры. А театр кукол «Золотой кувшин» ГФРА, традиционно, показал новогодний спектакль «Морозко» по пьесе Марины Батория, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи. - В завершение все дети получили подарки от Дедушки Мороза и Снегурочки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава региона Мурат Кумпилов поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Проект реализуется с 2018 года.