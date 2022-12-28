Мужчина арестован Фото: кадр из видео

На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным автоугонщиком. Мужчину удалось задержать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Темрюке. Сотрудники ДПС попытались остановить водителя, который на ВАЗ-2104 нарушал ПДД. Мужчина проигнорировал требование полицейских и поехал дальше. Тогда инспекторы выехали за водителем, который, пытаясь уйти от погони, опасно маневрировал. Нарушитель обгонял машины и выезжал на встречку, где несколько раз едва не столкнулся с другими автомобилями.

Припарковавшись на одной из улиц в станице Голубицкой, мужчина зашел в чужой двор и начал вскрывать дверь дома. Водитель собирался скрыться здесь от полицейских.

- Госавтоинспекторы произвели предупредительный выстрел вверх, после чего задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На 36-летнего мужчину завели восемь административных протоколов. Известно, что он накануне вышел из тюрьмы. Изрядно выпив, житель заметил неподалеку чужой автомобиль, сумел завести машину и уехал кататься по городу.

- Отделом дознания ОМВД России по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.