В Краснодаре подвели итоги года в сфере культуры. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре на отрасль культуры в 2022 году было выделено более 70 млн рублей. Деньги из городского и краевого бюджетов были направлены на ремонты и обновление материально-технической базы.

- В этом году мы обновили фасад дома культуры в станице Старокорсунской, началась разработка проектно-сметной документации по нескольким объектам. Также был выполнен текущий ремонт библиотек, образовательных учреждений, - рассказала на итоговом брифинге начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая. – Мы занимались благоустройством городских парков. В Чистяковской роще появились новые скамейки, асфальтированные дорожки, аллея для молодежи, отремонтирован главный вход в зеленую зону.

В 2022 году в Краснодаре открыли новую библиотеку в поселке Лазурном. Сейчас она полностью закрывает потребность местных жителей в книгах. Фонд библиотеки для взрослых и детей насчитывает около 7 тысяч единиц.

- Сеть библиотек увеличилась, сейчас в Краснодаре их 39, - отметила Ирина Удовицкая.

В Краснодаре поддерживают работников культуры, а также их воспитанников. Премии и гранты для молодых педагогов ежегодно получают 30 человек. Юные певцы, танцоры и музыканты становятся стипендиатами главы Краснодара, а поддержка творческих союзов увеличена до 35 тысяч рублей.

- Год был насыщенным и наполнен новыми проектами, которые, надеемся, станут традиционными для Краснодара. Мы провели первый открытый городской фестиваль по народному танцу, конкурс чтецов «Глагол», фестивали «Театральный экспресс» и «Эт[н]о мы», которые стали настоящими событиями в культурной жизни, - сообщила начальник управления культуры Краснодара.

В 2023 году Краснодар ждет две большие даты. Подготовка к ним уже началась.

- Для города наступающий год будет юбилейным. Во-первых, Краснодар отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В феврале к каждому ветерану выедет фронтовая бригада и поздравит его военными песнями. Во-вторых, город будет праздновать 230 лет со дня основания. Уже сейчас готовится масштабная программа, - рассказала Ирина Удовицкая.

Сейчас учреждения культуры заняты проведением новогодних событий. Всего в городе пройдет 63 праздничных мероприятия. Наполняемость залов достигает почти 100 процентов.