Сообщение о минировании парализовало работу суда на Кубани

Сообщение о минировании оказалось ложным Фото: t.me/alexandr_gerasimenko

Сообщение о минировании суда в Каневском районе Кубани оказалось ложным. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Герасименко в своем telegram-канале.

Неизвестный позвонил в суд 28 декабря и предупредили работников о том, что здание якобы заминировано. На место сразу выехали оперативные службы, которые начали осматривать помещения и искать взрывоопасные предметы. При проверке выяснилось, что сообщение оказалось ложным.

- Все оперативные службы сработали быстро и слаженно. Грустно, что столько сил было потрачено на проверку фейковой ситуации, хотя где-то эти службы могли быть нужнее, - сказал Александр Герасименко.

Напомним, за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Заявителю могут назначить как крупный штраф, так и реальный срок.