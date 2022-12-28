Новый сквер в Адлерском районе Сочи открыли к Новому году

Сквер построили на улице Молокова, 32. Фото: администрация Сочи

В Адлерском районе Сочи открыли новый сквер с детской площадкой. Торжественная церемония открытия состоялась в преддверии Нового года. На мероприятие приехали Дед Мороз и Снегурочка. Сквер построили на улице Молокова, 32. Его площадь составляет 3200 квадратных метров.

В сквере обустроили дорожки. Также здесь установили экологичную парковую мебель, поставили энергосберегающие светильники. По всей территории сквера выполнено озеленение. Кстати, на территории появились детская площадка и турники для занятий спортом.

— Сквер был благоустроен в кратчайшие сроки, и мы открыли его к Новому году, чтобы в каникулы дети смогли играть на площадке, — рассказала глава Адлерского района Сочи Виктор Хрущев.