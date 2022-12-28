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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:55

В Анапе откроется новая ярмарка подарков ручной работы

Всем гостям раздадут лотерейные билеты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kurortanapa

Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе 30 декабря откроется ярмарка ремесленников. На ней жители и гости города смогут приобрести не только сувениры и подарки ручной работы, но и вкуснейшую еду и выпечку.

- Ярмарка будет работать с 14:00 до 19:00 до 8 января в парке 30-летия Победы напротив колеса обозрения, - сообщили в телеграм-канале «Курорт Анапа».

Всем посетителям раздадут лотерейные билеты. Каждые два часа будут разыгрываться новогодние сувениры.

На ярмарке будут установлены стильные декорации для фотосъемки, теплые зоны отдыха с настоящими каминами, кроме этого, можно будет танцевать под зажигательную музыку и пить лавандовый чай.