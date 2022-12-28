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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:10

Календарь на 2023 год от компании ZEPTER уже в «Комсомолке»

Найдете его в номере «КП» - Кубань за 28 декабря
Календарь на 2023 год от компании ZEPTER

Календарь на 2023 год от компании ZEPTER

ZEPTER в России уже 30 лет. Все эти годы компания радует потребителей качеством товаров для долгой и здоровой жизни. Здоровое питание, полезный свет, чистый воздух и чистая вода – это лишь малая часть того, что предлагает ZEPTER своим покупателям.

Календарь на 2023 год от компании ZEPTER

Календарь на 2023 год от компании ZEPTER

Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год. Его вы найдете в газете от 28 декабря 2022 года.

С наступающим Новым годом!