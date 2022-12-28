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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:16

В Адыгее исполнили мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Благотворительную акцию проводят по всей стране с 2018 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
В рамках благотворительной акции исполнили мечты трех детей из республики. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В рамках благотворительной акции исполнили мечты трех детей из республики. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Адыгея присоединилась к «Елке желаний». В рамках благотворительной акции исполнили мечты трех детей из республики.

7-летний Тимур из Майкопа написал, что мечтает о телескопе и микроскопе. 10-летняя Маша из поселка Каменномостского очень хотела получить под елку конструктор и творческий набор. А 12-летний Тимофей из республиканской столицы мечтал побывать в роли водителя троллейбуса.

Тимофей написал, что хочет побыть водителем троллейбуса и его желание сбылось. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Тимофей написал, что хочет побыть водителем троллейбуса и его желание сбылось. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Как удалось узнать «КП» - Кубань», каждое из желаний ребят было исполнено. Они получили свои новогодние подарки перед праздником.

- Новогодние праздники – это особенное время для детей, которые ждут волшебства, воплощения в жизнь своих мечтаний. Счастье – видеть радость в глазах детей при исполнении их добрых желаний, – отметил глава региона Мурат Кумпилов.