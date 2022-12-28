Новые квартиры находятся в поселке Белозерном Фото: krd.ru

В Краснодаре вручили ключи от квартир детям-сиротам. Новым жильем обеспечили троих детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые квартиры находятся в поселке Белозерном. Теперь они принадлежат трем девушкам-сиротам.

- Новый 2023 год они встретят в своем доме, где смогут создать уют и в дальнейшем - собственные семьи, - отметил глава города Евгений Наумов. - В этом году для детей-сирот мы приобрели больше 130 квартир, в которых уже сделан ремонт и есть все необходимое для жизни, в том числе установлена сантехника и оборудована кухня.

Отмечается, что для покупки однокомнатных квартир из краевого бюджета предоставили субвенцию на 361 миллион рублей. А с 2013 года жильем обеспечили более 1,2 тысячи детей-сирот.

Жилье передают по договору специализированного найма. Через пять лет при оплате в срок коммунальных услуг квартиры позволяют бесплатно приватизировать.