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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:40

Четыре пригородные электрички запустят в Сочи с 30 декабря

Они будут следовать до 27 июня 2023 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Они будут следовать от Адлера до международного аэропорта.

Они будут следовать от Адлера до международного аэропорта.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи запустят четыре пригородные электрички с 30 декабря. Они будут следовать от Адлера до международного аэропорта.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, поезд № 6049 будет отправляться из Адлера в 11:09, прибытие в аэропорт в 11:18. Электричка № 6050 из аэропорта отправится в 16:44, а в Адлер прибудет в 16:53.

Поезд № 6051: отправление из Адлера в 17:10. Электричка будет ехать до аэропорта девять минут. Из аэропорта отправится поезд № 6052 в 22:30. В Адлер электричка прибывает в 22:39.

- Просьба к пассажирам заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - написали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.