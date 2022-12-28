Четыре пригородные электрички запустят в Сочи с 30 декабря

Они будут следовать от Адлера до международного аэропорта. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи запустят четыре пригородные электрички с 30 декабря. Они будут следовать от Адлера до международного аэропорта.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, поезд № 6049 будет отправляться из Адлера в 11:09, прибытие в аэропорт в 11:18. Электричка № 6050 из аэропорта отправится в 16:44, а в Адлер прибудет в 16:53.

Поезд № 6051: отправление из Адлера в 17:10. Электричка будет ехать до аэропорта девять минут. Из аэропорта отправится поезд № 6052 в 22:30. В Адлер электричка прибывает в 22:39.

- Просьба к пассажирам заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - написали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.