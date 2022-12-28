Краснодарцы назвали самые раздражающие дела при подготовке к Новому году

Покупка новогодних подарков раздражает 9% жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Краснодара рассказали о самых раздражающих делах при подготовке к Новому году. Результаты опроса озвучили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, большей части опрошенных - 11% - надоедает приготовление блюд. Еще 9% не любят уборку и мытье посуды перед праздниками. Такое же количество жителей нервирует покупка подарков.

8% жителей теряются в предновогодней спешке и суете. А 4% раздражают покупки для приготовления праздничного стола. 3% жителей выводят из себя любые дела, связанные с подготовкой к праздникам. Столько же краснодарцев не готовятся к встрече Нового года.

Среди опрошенных 2% нервирует ожидание праздника. Еще 1% жителей не любят посещать корпоративы, ходить в гости, украшать дома, поздравлять семью, друзей и рабочий коллектив.

39% опрошенных жителей, наоборот, не нервирует подготовка к праздникам.