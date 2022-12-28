Льва Тиграна перевезут в Старооскольский зоопарк Фото: t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Конфискованного в Анапе африканского льва отправят в Старооскольский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Росприроднадзора.

Напомним, лев Тигран находился в Выставочном комплексе «Планета Океан». Животное содержалось в ненадлежащих условиях.

- У владельца животного отсутствовала соответствующая лицензия на данный вид деятельности, а также разрешительная документация, позволяющая содержать и использовать объект животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, - сообщили в пресс-службе Южного управления Росприроднадзора.

По результатам проверки Анапский мировой суд оштрафовал владельца на 500 тысяч рублей. Самого льва конфисковали – теперь животное перевезут на содержание в Старооскольский зоопарк.