Доходы Краснодарского края превысили 405 млрд рублей в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 405 млрд рублей составили доходы Краснодарского края в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по итогам работы краевых властей.

Отмечается, что показатель вырос на 41 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

- Невзирая на пандемию коронавируса, беспрецедентные санкции, изменение логистики и уход с рынка западных компаний, все принятые в крае программы, национальные проекты и планы были подкреплены деньгами, - отметил Вениамин Кондратьев. - ВРП края составит 3,5 триллиона рублей, что на 500 миллиардов рублей больше предыдущего года. Сегодня время возможностей в разных отраслях, и нам важно действовать на результат, который нужен жителям.

Рост доходов по итогам 2022 года отмечен в сфере сельского хозяйства - 102,7%, промышленности - 100,8%, транспорта - 101,8%, курортов - 106% и общественного питания - 100,1%.

Отмечается, что в местные бюджеты в 2022 году поступило на 31 млрд рублей больше, чем в 2021. А объем межбюджетных трансфертов увеличили на 31,6%.

- При этом объем субсидий вырос в 2 раза – до 53,5 миллиардов рублей, что позволило направить больше средств на строительство и ремонт школ и детских садов, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, решение проблем коммунальной инфраструктуры и другие цели, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.