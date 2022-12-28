Аграрии Кубани собрали в 2022 году рекордные 15,7 млн тонн зерновых и зернобобовых

В регионе собрали 10,7 млн тонн пшеницы Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых в 2022 году. Общий объем составил 15,7 млн тонн, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по итогам работы краевых властей.

Отмечается, что в 2022 году регион в том числе побил рекорд по количеству пшеницы. В крае впервые в истории собрали 10 млн 700 тысяч тонн.

- Продолжили развивать виноградарство как отдельную отрасль экономики, создавать питомники с отечественными саженцами и расширять плантации. В итоге вышли на исторический рекорд – 283 тысяч тонн винограда, это больше 40% от всего валового сбора в стране, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Всего в 2022 году на региональный АПК выделили 11 млрд рублей федеральных и краевых средств. Весной в регионе разработали программу по импортозамещению в селекции и семеноводстве сахарной свеклы. Так, уже в 2024 году в крае планируют получить отечественные семена для половины площади сева культуры и добиться урожая в 10,6 миллионов тонн.

А высокий урожай винограда помог развитию винодельческой продукции. В этом году в крае произвели более 21 миллиона декалитров – на 17% больше прошлогоднего показателя. Высокие показатели также зафиксированы в отрасли животноводства и рыбохозяйственном комплексе. Производство форели, например, увеличилось более чем в два раза.

В крае также настроили работу перерабатывающей промышленности. В начале года ее усложнили введенные санкции.

- По многим позициям найдены новые поставщики. Там, где возможно, использовали отечественную альтернативу. Наличие мощной сырьевой базы помогло загрузить перерабатывающие комбинаты, увеличить объемы производства готовой продукции. Сахар, мука, масло растительное - производство этих продуктов продемонстрировало рост от 8 до 38%, - отметил вице-губернатор Андрей Коробка.