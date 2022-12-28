Господдержку промышленности Кубани обсудили на совещании по итогам работы краевых властей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Господдержку промышленности Кубани увеличили в 3,5 раза в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по итогам работы краевых властей.

Так, в 2022 году объем поддержки увеличили с 720 млн до 2,6 млрд рублей. До пяти млрд рублей докапитализировали Фонд развития промышленности до 5 миллиардов рублей, а объемы Фонда микрофинансирования и Фонда развития бизнеса увеличили на 500 млн рублей.

- Сегодня наша главная задача - оперативно перепрофилировать промышленность края. Предприятия уже перестраиваются под изменения - выпускают продукцию для нужд армии, находят новых партнеров, занимают освободившиеся ниши. Чтобы достичь поставленных целей, бизнесу нужны дешевые деньги, - сказал на совещании Вениамин Кондратьев.

Сейчас Кубань находится на седьмом месте рейтинга промышленных регионов Минпромторга России. Региону удалось в два раза увеличить количество инструментов по развитию и модернизации предприятий

– За 11 месяцев индекс промышленного производства составляет 98,7%. По итогам года мы ожидаем 100%, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - Сейчас на разной стадии реализации у нас 21 проект по созданию импортозамещающих производств. Их общий объем инвестиций свыше 11 миллиардов рублей с созданием более 2 тысяч новых рабочих мест.

Объем отгруженной продукции за 11 месяцев вырос на 10,2% и составил 419,6 млрд рублей.