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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:02

В Краснодаре 30 декабря частично перекроют улицы Гоголя и Орджоникидзе

Ранее ограничить движение на участках улиц планировалось 29 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Водители не смогут проехать с 06:00 и до окончания мероприятия Фото из архива КП

Водители не смогут проехать с 06:00 и до окончания мероприятия Фото из архива КП

В Краснодаре 30 декабря частично перекроют улицы Гоголя и Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее перекрыть участки улиц для проведения краевого детского праздника планировалось 29 декабря. Но мероприятие перенесли.

Так, водители не смогут проехать с 06:00 до окончания праздника на участках улиц Гоголя и Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Припаркованные автомобили начнут убирать с 22:00 29 декабря.