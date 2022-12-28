Водители не смогут проехать с 06:00 и до окончания мероприятия Фото из архива КП

В Краснодаре 30 декабря частично перекроют улицы Гоголя и Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее перекрыть участки улиц для проведения краевого детского праздника планировалось 29 декабря. Но мероприятие перенесли.

Так, водители не смогут проехать с 06:00 до окончания праздника на участках улиц Гоголя и Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Припаркованные автомобили начнут убирать с 22:00 29 декабря.