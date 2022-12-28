Жителям Геленджика рекомендовали не запускать фейерверки на новогодних праздниках

Жителям и гостям курорта рекомендуют не использовать пиротехнику Фото: Мария ЛЕНЦ
В мэрии Геленджика назвали места, разрешенные для использования пиротехники. В то же время жителям и гостям курорта рекомендовали отказаться от запусков фейерверков.
- В этом году город отказался от массовых мероприятий и праздничного фейерверка. Рекомендуем и вам последовать примеру курорта и не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и другие праздники, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Тем, кто все же решит использовать пиротехнику, рекомендуют делать это в определенных местах. Так, запускать фейерверки можно:
- В Геленджике - в прибрежной зоне в районе детского лагеря «Нива», улицы Курзальной и гостиницы «Чайка»
- в селе Пшада по улице Советской - в районе сельского Дома культуры
- в селе Береговом на центральной площади по улице Мира
- в прибрежной зоне в селе Криница
- на центрально набережной в районе улицы Подгорной в хуторе Бетта
- в селе Михайловский Перевал в районе местного клуба
- на улице Широкопшадской в хуторе Широкая Пшадская Щель
- в прибрежной зоне в селе Архипо-Осиповка - что в районе пляжа;
- в селе Дивноморское - в прибрежной зоне в районе набережной (левый берег реки Мезыбь)
- на центральной площади набережной в селе Кабардинка
- Запускать фейерверки можно будет в период с 30 декабря по 14 января, - уточнили в пресс-службе мэрии курорта.