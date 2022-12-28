Председатель СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли и пострадали дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Авария произошла 7 ноября 2019 года в Славянском районе. Тогда в хуторе Маевском столкнулись ВАЗ-21093 и Toyota Corolla. От удара иномарка перевернулась - в машине находились в том числе несовершеннолетние пассажиры.

На месте ДТП скончалась 24-летняя пассажирка Toyota Corolla. Троих пострадавших в возрасте 18, 17 и 16 лет госпитализировали. Один из них – 16-летний подросток – позже умер в реанимации.

Родители двоих погибших и двоих пострадавших пассажиров, которые остались инвалидами, обратились за помощью к председателю СК РФ. Сюжет о ДТП опубликовали на платформе одного из видеохостингов.

- Сообщается, что родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться справедливости и обращаются к главе СК России. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, вылетел на обочину. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних. Родители уверены, что следствие, проведенное сотрудниками полиции, проводилось поверхностно, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сейчас уголовное дело рассматривают в суде. Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ситуации.