В здравницах региона разместили 15 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru
Краснодарский край принял около 100 тысяч беженцев с начала СВО. Об этом сообщили на совещании по итогам работы краевых властей.
Так, на Кубань самостоятельно приехали 100 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В региональных здравницах разместили 15 тысяч человек, которые вынужденно покинули дома.
- Помогаем им адаптироваться. Для детей организовано обучение в школах, - отметила вице-губернатор Анна Минькова.