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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:14

Краснодарский край принял около 100 тысяч беженцев с начала СВО

Об этом сообщили на совещании по итогам работы краевых властей
Светлана ОВДЕЙ
В здравницах региона разместили 15 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

В здравницах региона разместили 15 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край принял около 100 тысяч беженцев с начала СВО. Об этом сообщили на совещании по итогам работы краевых властей.

Так, на Кубань самостоятельно приехали 100 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В региональных здравницах разместили 15 тысяч человек, которые вынужденно покинули дома.

- Помогаем им адаптироваться. Для детей организовано обучение в школах, - отметила вице-губернатор Анна Минькова.