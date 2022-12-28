В здравницах региона разместили 15 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край принял около 100 тысяч беженцев с начала СВО. Об этом сообщили на совещании по итогам работы краевых властей.

Так, на Кубань самостоятельно приехали 100 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В региональных здравницах разместили 15 тысяч человек, которые вынужденно покинули дома.

- Помогаем им адаптироваться. Для детей организовано обучение в школах, - отметила вице-губернатор Анна Минькова.