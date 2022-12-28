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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:33

На Кубани в 2022 году построили 13 Центров единоборств

Всего ввели в эксплуатацию более 45 спортивных объектов
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани построили 13 Центров единоборств. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани построили 13 Центров единоборств. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году построили 13 Центров единоборств. Всего ввели в эксплуатацию более 45 спортивных объектов. На данный момент в стройке находится еще 12.

- Центры позволят детям и подросткам с юных лет постигать боевые искусства. Также закалять волю, характер и желание быть первым во всем. Такая молодежь нам нужна. Активная и настроенная на победу, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2022 году построили 18 многофункциональных спортивно-игровых площадок и 5 спортивных комплексов шаговой доступности. Открыли «Дворец водных видов спорта». Он предназначен для проведения всероссийских и международных соревнований самого высокого уровня.

Кроме того, в крае в 2022 году прошло 1835 официальных физкультурных и спортивных мероприятий. В них поучаствовали более 750 тысяч человек.