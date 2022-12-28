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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:50

На Кубани в 2022 году построили 16 школ и 10 детских садов

В 2023 году откроют девять поликлиник
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году построили 16 школ и 10 детских садов. Также начали строительство девяти поликлиник. Их откроют уже в 2023 году.

- Мы смогли не снижать темпы строительства социальных объектов благодаря росту доходов. Это непростая задача в условиях беспрецедентного санкционного давления. Очень важно оснащать новые медучреждения высокотехнологичной аппаратурой. Мы не можем отставать от мировой медицины, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в крае в 2022 году установили 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, идет строительство 18 зданий врачей общей практики. Уже сданы семь из них. Еще четыре находятся в завершающей стадии.