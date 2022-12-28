План капитального ремонта 2022 года выполнили на 100%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году выполнили план капремонта домов на 100%. Всего отремонтировали 673 многокварки. Условия проживания улучшили более 70 тысяч человек.

- Все запланированные работы по капитальному ремонту завершили в полном объеме. Параллельно, на 2023 год, провели конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. К строительно-монтажным работам следующего года уже приступили почти в половине районов. Работа на опережение дает возможность системно реализовывать важную для жителей региона программу, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что в общей сложности по итогам 2022 года привели в порядок крыши 439 многоквартирных домов. Кроме того, провели капремонт 514 внутридомовых инженерных систем и отремонтировали фасады более 120 зданий. Также в списке работ были подвалы и фундаменты.