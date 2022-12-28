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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:32

На Кубани в 2022 году выполнили план капремонта домов на 100%

Условия проживания улучшили более 70 тысяч человек
Мария ЧАЛАЯ
План капитального ремонта 2022 года выполнили на 100%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

План капитального ремонта 2022 года выполнили на 100%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году выполнили план капремонта домов на 100%. Всего отремонтировали 673 многокварки. Условия проживания улучшили более 70 тысяч человек.

- Все запланированные работы по капитальному ремонту завершили в полном объеме. Параллельно, на 2023 год, провели конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. К строительно-монтажным работам следующего года уже приступили почти в половине районов. Работа на опережение дает возможность системно реализовывать важную для жителей региона программу, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что в общей сложности по итогам 2022 года привели в порядок крыши 439 многоквартирных домов. Кроме того, провели капремонт 514 внутридомовых инженерных систем и отремонтировали фасады более 120 зданий. Также в списке работ были подвалы и фундаменты.