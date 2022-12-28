Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань продолжит поддерживать мобилизованных и их близких в 2023 году. Оказать поддержку военнослужащему может каждый желающий.

- К обеспечению семей военнослужащих всем необходимым приступили с начала частичной мобилизации. Стараемся сделать все, чтобы люди чувствовали внимание и заботу. В муниципалитеты направили форму для сбора данных. Для каждой семьи составлен социальный паспорт. Также закреплены волонтеры и сотрудники администрации, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

Уточняется, что основная нагрузка в этом направлении пришлась на Краснодар, Анапу, Сочи, а также Славянский и Абинский районы.