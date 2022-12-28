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НовостиОбщество28 декабря 2022 18:35

В Краснодарском крае в 2022 году на решение проблем водоснабжения привлекли 9,5 млрд рублей

Деньги взяли из бюджетных кредитов
Мария ЧАЛАЯ
На решение проблем водоснабжения привлекли 9,5 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На решение проблем водоснабжения привлекли 9,5 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в 2022 году на решение проблем водоснабжения привлекли 9,5 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Итоги работы в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожной отрасли обсудили на краевом совещании.

- Деньги помогли нам начать проектирование канализационно-очистных сооружений на Черноморском побережье. Также продолжается масштабная реконструкция трех магистральных водоводов. Ее должны завершить к 2024 году. Во всех муниципалитетах строили дороги и транспортные развязки, благоустраивали парки и скверы, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2022 году по краевой госпрограмме построили порядка 29 километров сетей и 50 объектов водоснабжения и водоотведения.