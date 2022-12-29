Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 и 30 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 29 и 30 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 29 декабря света не будет на улицах: Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Нагуляна, Комарова, Сормовская, Спутник, Грушевая, Владимировская, Заря, Гранатовая, Терновая, Мзымтинская, Гвоздик 8а, Звездная, Новороссийское шоссе 3, 3/1, 9А, Курортный проспект, Чапаева, Параллельная. Также в санатории «Зеленая Роща», на улицах Титова, Севастопольская, Московская 5, Воровского 60, Чайкиной, Пятигорская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут в СНТ «Заполярник», на улицах Высокогорная, Тимирязева, СНТ «Прохладная долина», СНТ «Ветеран», СТ «Прохлада». Света не будет в поселке Солох-Аул, Пансионате «Шахе» и в поселке Сергей поле на улицах Славы, Батумское шоссе, Туренко, Шоссейная, Ручей Видный, Пластунская, в переулках Тамюовский, Вишневый, Юртовский

30 декабря электричество выключат на улицах: Чайкиной, Пятигорская и в СНТ «Заполярник».