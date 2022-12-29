Жители Адыгеи за сутки 190 раз обратились в полицию за помощью

Задержаны четыре пьяных водителя

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 190 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района. По данным МВД, было зарегистрировано пять преступлений. Три из них раскрыто.

- Задержаны четверо подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Задержаны четыре пьяных водителя. А также протоколы составили в отношении 14 пешеходов.