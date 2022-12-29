Погода в Адыгее 29 декабря 2022: в горах республики похолодание

Ночью придут заморозки

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 декабря 2022.

В Майкопе 29 декабря погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха днем +6°C. Осадков в этот день не предвидится. Ветер легкий южный, юго-западный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до -1°C.

Погода в Лаго-Наки в этот день значительно холоднее. В горах республики температура воздуха сохранит минусовые значения. В светлое время суток температура повысится до -3°C. Ветер южный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.