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НовостиОбщество29 декабря 2022 5:09

Погода в Адыгее 29 декабря 2022: в горах республики похолодание

В Адыгее 29 декабря воздух прогреется до +6 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ночью придут заморозки

Ночью придут заморозки

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 декабря 2022.

В Майкопе 29 декабря погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха днем +6°C. Осадков в этот день не предвидится. Ветер легкий южный, юго-западный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до -1°C.

Погода в Лаго-Наки в этот день значительно холоднее. В горах республики температура воздуха сохранит минусовые значения. В светлое время суток температура повысится до -3°C. Ветер южный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.