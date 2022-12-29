Программу строительства офисов врача общей практики разработали в Сочи

Программу составили в 2022 году. Фото: администрация Сочи

В Сочи была разработана программа строительства офисов врача общей практики. План рассчитан на ближайшие пять лет. К слову, программу составили в 2022 году.

- В этом году 15 социально ориентированных организаций получили субсидии, они внедрят новые подходы в работе с детьми-инвалидами, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в Сочи продолжается работа по вакцинации местных жителей против коронавируса и гриппа.