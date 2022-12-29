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НовостиОбщество29 декабря 2022 5:16

Объем инвестиций в Абрау-Дюрсо вырос до 23 млрд рублей

Деньги направят в строительство туробъектов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абрау-Дюрсо инвесторы хотят построить отели, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр. Развитие курорта, по предварительным подсчетам, обойдется в 23,2 млрд рублей.

- Возврат инвестиций, вложенных в проект, может занять 15-20 лет, а номерной фонд по завершении проекта может остаться недостаточным для целей курорта, - пишет газета «Ведомости».

Сейчас в Абрау-Дюрсо есть рестораны, кафе, фуд-корт. Благодаря инвестициям на курорте планируют увеличить номерной фонд с 65 до 704 номеров.