Мечту 5-летней Лизы из Краснодара исполнил глава Мордовии

В Краснодаре сбылась мечта пятилетней Елизаветы. Благодаря Всероссийской акции «Елка желаний» ее письмо прочел глава Республики Мордовия Артем Здунов. Он передал Лизе самокат, который она давно хотела.

- Это очень трогательная акция — она делает нас добрее, а детям дарит положительные эмоции. Мой ребенок поверил, что под Новый год чудеса случаются, - сказала мама Лизы Александра.

Акция продлится до 28 февраля. По доброй традиции, накануне Нового года исполняются мечты детей, которые особенно нуждаются в поддержке: из семей с низким доходом, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в спецоперации, а также дети из новых регионов России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, главный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечту трехлетней Ангелины и подарил ей новый велосипед.