Что произошло за ночь 29 декабря в Краснодарском крае

31-летнего жителя Краснодара обвиняют в смерти ребенка. В Адыгее мужчина на «Газели» сбил подростка и скрылся.

В Ейске демонтировали все пострадавшие при падении Су-34 подъезды многоэтажки. Их было четыре.

Мальчик из Краснодара с редкой патологией уха полгода ждет операцию в Америке. Семье четырехлетнего Андриана Стрельцова не хватает денег, чтобы оплатить услуги врачей.

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли и пострадали дети. Авария произошла в ноябре 2019 года в Славянском районе.