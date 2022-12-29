Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 5:52

В Адыгее построят жилой комплекс за 11 млрд рублей

На территории ЖК появятся садик, магазины и парковка
Валерия ГОДОВНИКОВА
Проект находится в разработке

Проект находится в разработке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жилом квартале "Яблоневом" Майкопа появится комплекс за 11 млрд рублей. Многоквартирные дома построят в городе до 2024 года.

- Сейчас Адыгея становится все более привлекательной для жизни и отдыха. Поток туристов в республику создает потребность в жилой недвижимости. Современный ЖК «Яблоневый» станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей республики, - отметил руководитель строительной компании Руслан Дьяченко.

Как удалось узнать "КП" - Кубань", строительство нового ЖК проходит на территории 23 га в несколько этапов. Новый объект будет состоять из 16 домов, рассчитанных на 2700 квартир.