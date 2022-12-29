В Адыгее построят жилой комплекс за 11 млрд рублей

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В жилом квартале "Яблоневом" Майкопа появится комплекс за 11 млрд рублей. Многоквартирные дома построят в городе до 2024 года.

- Сейчас Адыгея становится все более привлекательной для жизни и отдыха. Поток туристов в республику создает потребность в жилой недвижимости. Современный ЖК «Яблоневый» станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей республики, - отметил руководитель строительной компании Руслан Дьяченко.

Как удалось узнать "КП" - Кубань", строительство нового ЖК проходит на территории 23 га в несколько этапов. Новый объект будет состоять из 16 домов, рассчитанных на 2700 квартир.