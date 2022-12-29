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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:34

Проект первого этапа «Южного кластера» в Сочи представят до конца 2022 года

Проект оценивается в 1,4 трлн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Проект «Южного кластера» оценивается в 1,4 трлн рублей. Фото: администрация Сочи

Проект «Южного кластера» оценивается в 1,4 трлн рублей. Фото: администрация Сочи

Проект «Южного кластера» в Сочи представят до конца 2022 года. Специалисты расскажут о первом этапе. Об этом сообщил глава “Автодора” Вячеслав Петушенко.

- Очень большая ответственная работа предстоит, поскольку эти 170 км от Джубги до Сочи мы сегодня едем со средней скоростью 30 км/ч - 6 часов, - отметил Вячеслав Петушенко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в ближайшее время специалисты приступят к проектированию обхода Адлера. Это позволит разгрузить трассу в Сочи.

К слову, проект «Южного кластера» оценивается в 1,4 трлн рублей.