Проект первого этапа «Южного кластера» в Сочи представят до конца 2022 года

Проект «Южного кластера» оценивается в 1,4 трлн рублей. Фото: администрация Сочи

Проект «Южного кластера» в Сочи представят до конца 2022 года. Специалисты расскажут о первом этапе. Об этом сообщил глава “Автодора” Вячеслав Петушенко.

- Очень большая ответственная работа предстоит, поскольку эти 170 км от Джубги до Сочи мы сегодня едем со средней скоростью 30 км/ч - 6 часов, - отметил Вячеслав Петушенко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в ближайшее время специалисты приступят к проектированию обхода Адлера. Это позволит разгрузить трассу в Сочи.

К слову, проект «Южного кластера» оценивается в 1,4 трлн рублей.