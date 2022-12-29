На Кубани создали 22 особо охраняемые природные территории

Работа в данном направлении продолжается

В Краснодарском крае в 2022 году создали 22 особо охраняемые природные территории. Их площадь составляет 24 тысячи гектаров.

- Кубань считается туристическим регионом, нам важно сохранить уникальную природу. На особо охраняемых территориях запрещено строить и рубить деревья, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Из созданных в 2022 году особо охраняемых природных территорий 17 – муниципального значения, еще пять – регионального. В их число вошли Успенские соленые озера, которые являются лагунными остатками древнейшего Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад.

В 2023 году работа по обеспечению режима охраны ООПТ продолжится.