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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:21

На Кубани создали 22 особо охраняемые природные территории

Об этом рассказал губернатор региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

В Краснодарском крае в 2022 году создали 22 особо охраняемые природные территории. Их площадь составляет 24 тысячи гектаров.

- Кубань считается туристическим регионом, нам важно сохранить уникальную природу. На особо охраняемых территориях запрещено строить и рубить деревья, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Из созданных в 2022 году особо охраняемых природных территорий 17 – муниципального значения, еще пять – регионального. В их число вошли Успенские соленые озера, которые являются лагунными остатками древнейшего Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад.

В 2023 году работа по обеспечению режима охраны ООПТ продолжится.