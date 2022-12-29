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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:23

Количество предложений на рынке недвижимости в Сириусе уменьшилось на 15%

На продажу выставлено 2,67 тысячи объектов
Ангелина НАЗАРЧУК
Меньше всего стали продавать студии.

Меньше всего стали продавать студии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество предложений на рынке недвижимости в Сириусе уменьшилось на 15%. В декабре на продажу было выставлено 2,67 тысяч объектов. А весной в Сириусе продавалось 3,13 тысячи лотов.

Меньше всего стали продавать студии. Предложения снизились на 33,2%. На данный момент, на продажу выставлен 231 объект. Однокомнатных - 1 тысяча.

Только трехкомнатных квартир стало больше. В данном сегменте был отмечен рост. Количество предложений выросло на 7 единиц, достигнув отметки 412 шт.

– Сегодня в Сириусе есть ряд объектов, в которых любой человек при наличии желания и средств может приобрести квартиру или апартамент самостоятельно без помощи профессионала, так как они абсолютно безопасны, - заявил эксперт по недвижимости.