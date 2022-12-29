Меньше всего стали продавать студии.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Количество предложений на рынке недвижимости в Сириусе уменьшилось на 15%. В декабре на продажу было выставлено 2,67 тысяч объектов. А весной в Сириусе продавалось 3,13 тысячи лотов.
Меньше всего стали продавать студии. Предложения снизились на 33,2%. На данный момент, на продажу выставлен 231 объект. Однокомнатных - 1 тысяча.
Только трехкомнатных квартир стало больше. В данном сегменте был отмечен рост. Количество предложений выросло на 7 единиц, достигнув отметки 412 шт.
– Сегодня в Сириусе есть ряд объектов, в которых любой человек при наличии желания и средств может приобрести квартиру или апартамент самостоятельно без помощи профессионала, так как они абсолютно безопасны, - заявил эксперт по недвижимости.