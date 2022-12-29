Жителя Сочи задержали за навязывание сфотографироваться с совой

В отношении мужчины был составлен административный протокол

В Адлерском районе Сочи полицейские задержали навязчивого фотографа. Мужчина без разрешения предлагал прохожим сфотографироваться с совой.

- К ответственности был привлечен 29-летний житель Сочи, который без соответствующего разрешения организовал уличное «фотоателье», - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации».