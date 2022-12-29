Колледжи Кубани открыли 23 новые мастерские

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В 17 колледжах Кубани оборудовали новые мастерские. Всего открылось в 2022 году 23 лаборатории. На обновление материально-технической базы направили свыше 112 млн рублей.

– Современные учебные мастерские – это новые возможности в обеспечении экономики и промышленности региона высококвалифицированными кадрами. Это площадки для проведения демонстрационного экзамена с участием независимых экспертов и работодателей, – сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мастерские открывают ежегодно по наиболее востребованным экономикой региона направлениям. Например, на базе Анапского сельскохозяйственного техникума открылся кластер по виноградарству и виноделию, а на площадке Ладожского многопрофильного техникума аграрная мастерская. Практику студенты проходят на местных предприятиях, а после могут трудоустроиться в эти компании.