Правительство РФ выделит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике

Геленджик получит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение о выделении средств на продолжение работ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

- Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя государством в рамках концессионного соглашения по строительству сооружений, - уточнили в правительстве.

Мощность комплекса составит 50 тысяч кубометров в сутки. Через очистные сооружения будут проходить сточные воды из жилых домов и городских предприятий. Отмечается, что это поможет улучшить условия жизни и горожан, и гостей курорта.