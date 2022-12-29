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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:21

Правительство РФ выделит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике

Мощность нового комплекса составит 50 тысяч кубометров в сутки
Светлана ОВДЕЙ
Геленджик получит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Геленджик получит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение о выделении средств на продолжение работ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

- Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя государством в рамках концессионного соглашения по строительству сооружений, - уточнили в правительстве.

Мощность комплекса составит 50 тысяч кубометров в сутки. Через очистные сооружения будут проходить сточные воды из жилых домов и городских предприятий. Отмечается, что это поможет улучшить условия жизни и горожан, и гостей курорта.