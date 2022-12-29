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НовостиЗдоровье29 декабря 2022 8:26

На Кубани за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани за сутки коронавирусом заболели 48 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 48 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 17 положительных результатов, в Новороссийске – 4. По два пациента прибавилось в Сочи, Анапе, Геленджике, Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском и Усть-Лабинском районах.

- По 1 случаю коронавирусной инфекции выявили в Курганинском, Лабинском, Мостовском, Тимашевском и Тихорецком муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением в регионе за сутки выписали 84 пациента.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом 257 человек, в стационарах – 69, - уточнили в министерстве здравоохранения региона.