На Кубани за сутки коронавирусом заболели 48 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 17 положительных результатов, в Новороссийске – 4. По два пациента прибавилось в Сочи, Анапе, Геленджике, Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском и Усть-Лабинском районах.

- По 1 случаю коронавирусной инфекции выявили в Курганинском, Лабинском, Мостовском, Тимашевском и Тихорецком муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением в регионе за сутки выписали 84 пациента.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом 257 человек, в стационарах – 69, - уточнили в министерстве здравоохранения региона.