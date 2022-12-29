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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:48

Пять автомобилей «Нива» отправили из Сочи в зону спецоперации

В гуманитарной миссии активно участвуют все образовательные организации
Ангелина НАЗАРЧУК
Город на постоянной основе участвует в гуманитарной миссии. Фото: администрация Сочи

Город на постоянной основе участвует в гуманитарной миссии. Фото: администрация Сочи

Из Сочи в зону спецоперации отправили пять автомобилей «Нива». Город на постоянной основе участвует в гуманитарной миссии. Например, с начала учебного года школьники собрали более 3000 коробок с продуктами, сладостями, личной гигиеной и медикаментами.

- Гуманитарные грузы по поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского отправляем им регулярно – от витаминизированных продуктов питания и медикаментов до автомобилей высокой проходимости, – заявили заммэры Сочи Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи сформировали подразделение казаков. Бойцы регулярно пополняют отряды армейского резерва. Перед отправкой в зону СВО добровольцев обеспечивают всем необходимым.