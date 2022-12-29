В Адыгее за неделю произошло 112 ДТП с двумя погибшими

Водителей попросили быть осторожными на дорогах

В Адыгее за неделю произошло 112 ДТП. В результите которых два человека погибли, 11 -пострадали.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 27 аварий. Еще в 19 случаях столкновения произошли в результате несоблюдения очередности проезда, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - А еще в шести – из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

Кроме того, за период ,с 19 по 25 декабря, задержали 25 пьяных водителей. Всего было зафиксировано 1920 нарушений правил на дорогах.