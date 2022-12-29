Желания девочек и мальчиков исполнили в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Жители Геленджика приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая традиционно проходит перед Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Как напомнили в ведомстве, в одном из магазинов игрушек города ставят елку и украшают ее бумажными снегирями, на которых дети с инвалидностью пишут о своих желаниях. В этом году в акции приняли участие дети из многодетных семей, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из семей переселенцев.

Всего на «Елке желаний» оказались 277 снегирей из бумаги.

- В акции уже приняли участие глава города Алексей Богодистов, его заместители, руководители учреждений и предприятий, неравнодушные геленджичане. Они сняли по несколько пожеланий и поспешили исполнить заветные мечты детворы, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Желания мальчиков и девочек также исполнили главы внутригородских округов. Подарки от Владимира Сосова, Алексея Липовецкого, Григория Кялова и Александра Рыкуна им вручат в ближайшее время.