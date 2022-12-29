Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО. Об этом сообщили в официальном telegram-канале акции «Своих не бросаем». Средства переводят на одноименный счет, созданный при поддержке Кубанского казачьего войска.

На закупку необходимых для участников СВО вещей направили более 59,8 млн рублей. На средства в том числе приобрели 7372 флисовые балаклавы, 4647 пар сапог, 4784 спальных мешка, 2433 комплекта термобелья, 560 шапок, 360 радиостанций, 205 печей, один автомобиль и другие предметы.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Для этого необходимо войти в приложение, выбрать оплату по QR-коду, навести камеру смартфона на

QR-код для перевода средств Фото: t.me/svokuban

Кроме того, можно распечатать квитанцию для оплаты в банке по ссылке.