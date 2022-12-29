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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:12

Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО

Средства переводят на специальный счет «Своих не бросаем»
Светлана ОВДЕЙ
Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кубани собрали более 60,9 млн рублей для участников СВО. Об этом сообщили в официальном telegram-канале акции «Своих не бросаем». Средства переводят на одноименный счет, созданный при поддержке Кубанского казачьего войска.

На закупку необходимых для участников СВО вещей направили более 59,8 млн рублей. На средства в том числе приобрели 7372 флисовые балаклавы, 4647 пар сапог, 4784 спальных мешка, 2433 комплекта термобелья, 560 шапок, 360 радиостанций, 205 печей, один автомобиль и другие предметы.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Для этого необходимо войти в приложение, выбрать оплату по QR-коду, навести камеру смартфона на

QR-код для перевода средств Фото: t.me/svokuban

QR-код для перевода средств Фото: t.me/svokuban

Кроме того, можно распечатать квитанцию для оплаты в банке по ссылке.