225 охотничьих угодий Кубани внесены в ЕГРН в четвертом квартале 2022 года

Кадастровая палата Кубани

Южный регион обладает богатой природой и разнообразным животным миром. Однако для того, чтобы грамотно использовать данные ресурсы, важно знать некоторые нюансы. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю сообщают об особенностях внесения охотничьих угодий в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а также об их правовом регулировании.

К охотничьим угодьям относятся территории, которые предназначены для ведения охотничьего хозяйства. В границы таких территорий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в этой области.

В связи с этим, такие земли могут использоваться:

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (закрепленные охотничьи угодья);

- физическими лицами, которые имеют право свободно пребывать на территории в целях охоты (общедоступные охотничьи угодья).

С октября по декабрь 2022 года филиалом Кадастровой палаты проводилась работа по определению местоположения границ охотничьих угодий и внесению таких границ в ЕГРН. Теперь в реестре недвижимости содержатся границы более двухсот охотничьих угодий края (как закрепленных, так и общедоступных)», - сообщает начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Дмитрий Тонхоноев.

Обращаем внимание, что в границах угодий действует специальный режим их использования. Установление границ необходимо не только для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства, но и для рационального использования территорий, сохранности земельных ресурсов.

Напоминаем, что сведения о расположении земельных границ можно узнать посредством онлайн - сервиса «Публичная кадастровая карта». Он включает в себя широкий выбор инструментов, имеет настраиваемые слои и ссылки на сервисы получения соответствующих услуг. Кроме того, объекты привязаны к съемке местности со спутника, что позволяет распечатать или поделиться нужным фрагментом. Удобный интерфейс позволит сэкономить время в поиске важной информации.