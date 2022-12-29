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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:29

Мэр Геленджика принял участие в совещании губернатора Кубани

На заседании подвели итоги уходящего года
Ива СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На совещании губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева подвели итоги 2022 года. Об этом мэр Геленджика Алексей Богодистов написал в своих социальных сетях.

По словам Алексея Богодистова, этот год для Кубани и Геленджика оказался знаковым. Отметили 85-ю годовщину со дня основания Краснодарского края. Мэр также напомнил, что в городе-курорте приступили к реализации важных и крупных проектов.

В частности, к возведению крупнейшей школы на курорте на 1550 мест, рекультивации мусорного полигона, строительству ливневой канализации, а также замене труб системы водоотведения. Кроме того, утвердили стратегию социально-экономического развития Геленджика до 2030 года.

- Благодарен губернатору Кубани за личное участие. Без поддержки краевых властей реализация важнейших для города проектов была бы невозможна, - написал Алексей Богодистов.