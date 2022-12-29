12 аварийных домов расселили в поселке Афипском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Северском районе Кубани расселили 12 аварийных домов. Из 44 квартир в поселке Афипском переехал 131 жилец, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общая площадь аварийного жилья составила более двух тысяч квадратных метров. Уточняется, что владельцам еще двух квартир выплатили компенсации за аварийное жилье.

- Перед новогодними праздниками новоселье в современных многоквартирных домах с ухоженной придомовой территорией это действительно радостное событие, - сказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Всего на Кубани с 2019 года расселили из аварийного жилья около трех тысяч человек.