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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:33

В Северском районе Кубани расселили 12 аварийных домов

Из многоэтажек в новые квартиры переехал 131 человек
Светлана ОВДЕЙ
12 аварийных домов расселили в поселке Афипском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

12 аварийных домов расселили в поселке Афипском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Северском районе Кубани расселили 12 аварийных домов. Из 44 квартир в поселке Афипском переехал 131 жилец, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общая площадь аварийного жилья составила более двух тысяч квадратных метров. Уточняется, что владельцам еще двух квартир выплатили компенсации за аварийное жилье.

- Перед новогодними праздниками новоселье в современных многоквартирных домах с ухоженной придомовой территорией это действительно радостное событие, - сказал замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Всего на Кубани с 2019 года расселили из аварийного жилья около трех тысяч человек.