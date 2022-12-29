Банк Уралсиб повысил промо-ставку по акции «Футбольный кешбэк» до 4%

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил промо-ставку начисления кешбэка на карты «ФК «Краснодар» по акции «Футбольный кешбэк» до 4%. Повышенная ставка будет действовать на покупки в январе и феврале 2023 года, банк таким образом поддержит болельщиков ФК «Краснодар» в период «зимней паузы», когда матчи в Российской Премьер-лиге не проводятся.

Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре текущего года, в ней кешбэк по кобрендовой карте ФК «Краснодар» зависит от результатов игры любимой команды. Персональная ставка кэшбека складывается из базовой и промо-ставки:

- Промо-ставка рассчитывается каждый месяц исходя из результатов матчей ФК «Краснодар» в виде разности забитых и пропущенных голов.

- Базовая ставка – стандартная ставка от 1% до 3% по условиям программы Уралсиб Бонус.

Бонусные рубли начисляются по той ставке, которая в этом месяце выше лично для каждого держателя карты.

Акция продлится с 15 октября 2022 года по 30 июня 2023 года включительно – до конца действующего футбольного сезона в России.

Чтобы принять участие в акции, нужно заказать карту ФК «Краснодар» (если еще нет действующей) и оплачивать картой ежемесячно покупки на сумму не менее 10 000 рублей. Бонусные рубли можно использовать для возврата денег, потраченных на покупки в предыдущем месяце, или обменять на бонусы клуба для приобретения впечатлений и сувениров от клуба. Карту «ФК Краснодар» можно заказать в любом отделении или на сайте Банка Уралсиб на территории Краснодарского края.

Карта ФК «Краснодар», оформленная в фирменной стилистике клуба, обладает уникальным набором преимуществ для болельщиков клуба, включающем скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты получает возможность участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях