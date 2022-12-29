Все реверсивные схемы движения были сняты

Ремонтные работы на трассе А-147 в Сочи остановили до конца новогодних каникул. Все реверсивные схемы движения были сняты. Работы возобновят 10 января.

- Решение связано с резким увеличением транспортного потока на трассе, который традиционно возрастает в это время. Сегодня рабочие заканчивают обновлять разметку, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

К слову, накануне дорожники завершили ремонт на трех сложных участках трассы А-147. Специалистам осталось заменить дорожное покрытие на участке между 143-м и 158-м километрами в Лазаревском районе Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, дорожники планируют завершить все работы на трассе А-147 до конца второго квартала 2023 года.