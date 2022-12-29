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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:52

На Кубани спасатели вытащили собаку из 9-метрового колодца

Пес не пострадал
Светлана ОВДЕЙ
Пса достали с помощью альпинистского снаряжения Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Пса достали с помощью альпинистского снаряжения Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели вызволили пса из ловушки. Собака провалилась в 9-метровый колодец и не могла самостоятельно выбраться.

Все произошло в станице Андрюки Мостовского района. Хозяева, увидевшие животное в колодце, сразу вызвали на место спасателей. Один из прибывших специалистов, используя альпинистское снаряжение, спустился в него и поднял провалившегося пса.

- Животное во время спасательной операции не пострадало и было передано хозяевам, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».